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В рф считают, что подрыв Каховской ГЭС сделает украинское контрнаступление через Днепр менее вероятным - британская разведка

Киев • УНН

 • 725571 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Военное руководство рф вероятно считает, что масштабное наводнение из-за подрыва Каховской плотины уменьшило вероятность украинского контрнаступления через Днепр. Этим обусловлено начало передислокации многотысячного контингента с левого берега реки для усиления запорожского и бахмутского направлений, говорится в отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.

В рф считают, что подрыв Каховской ГЭС сделает украинское контрнаступление через Днепр менее вероятным - британская разведка

Детали

В течение последних десяти дней россия, скорее всего, начала передислокацию элементов своей Днепровской группы войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.

Потенциально это может включать несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе 34-й отдельной моторизованной бригады, а также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты.

Передислокация ДГВ, вероятно, отражает восприятие россией того, что масштабная украинская атака через Днепр стала менее вероятной после разрушения Каховской дамбы и вызванного им наводнения.

Дополнение

Как ранее отмечали аналитики британского Минобороны, последние дни продолжались ожесточенные бои, были сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. Потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.

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