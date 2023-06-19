В рф считают, что подрыв Каховской ГЭС сделает украинское контрнаступление через Днепр менее вероятным - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Военное руководство рф вероятно считает, что масштабное наводнение из-за подрыва Каховской плотины уменьшило вероятность украинского контрнаступления через Днепр. Этим обусловлено начало передислокации многотысячного контингента с левого берега реки для усиления запорожского и бахмутского направлений, говорится в отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В течение последних десяти дней россия, скорее всего, начала передислокацию элементов своей Днепровской группы войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.
Потенциально это может включать несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе 34-й отдельной моторизованной бригады, а также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты.
Передислокация ДГВ, вероятно, отражает восприятие россией того, что масштабная украинская атака через Днепр стала менее вероятной после разрушения Каховской дамбы и вызванного им наводнения.
Дополнение
Как ранее отмечали аналитики британского Минобороны, последние дни продолжались ожесточенные бои, были сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. Потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Высокопоставленный российский генерал Горячев "почти наверняка" погиб на юге Украины - британская разведка