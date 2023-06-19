У рф вважають, що підрив Каховської ГЕС зробить український контрнаступ через Дніпро менш імовірним - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Військове керівництво рф ймовірно вважає, що масштабна повінь через підрив Каховської греблі зменшила ймовірність українського контрнаступу через Дніпро. Цим зумовлений, початок передислокації кількатисячного контингенту з лівого берега ріки для посилення запорізького та бахмутського напрямків, йдеться у звіті на основі розвіданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Впродовж останніх десяти днів росія, найімовірніше, почала передислокацію елементів своєї Дніпровської групи військ (ДГВ) із східного берега Дніпра для посилення запорізького та бахмутського напрямків.
Потенційно це може включати кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, в тому числі 34-ї окремої моторизованої бригади, а також підрозділи Повітряно-десантних військ і морської піхоти.
Передислокація ДГВ, ймовірно, відображає сприйняття росією того, що масштабна українська атака через Дніпро стала менш імовірною після руйнування Каховської дамби і спричиненої ним повені.
Доповнення
Як раніше зазначали аналітики британського Міноборони, останні дні тривали запеклі бої, були зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. Втрати росіян, імовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.
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