В районе разведения сил в Золотом ситуация спокойная — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В районе участка разведения сил в Золотом Луганской области ситуация спокойная, правонарушений нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Татьяна Погукай.
"Все нормально, все тихо и спокойно. (Также - ред.) нет правонарушений в Золотом", - сказала Погукай, отвечая на вопрос о ситуации на блокпосту в Кременной и на участке разведения сил в Золотом.
По словам Погукай, на блокпосту в Кременной очередей и стычек пока нет.
Напомним, 9 октября в Луганской области к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Во время проверки документов возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.
"Так что один автомобиль пытался прорваться через блокпост, работники полиции были вынуждены стрелять в воздух предупредительными выстрелами для того, чтобы остановить его. В результате автомобиль наехал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", - рассказывала УНН Погукай.
По факту столкновения открыто производство.