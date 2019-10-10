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В районе разведения сил в Золотом ситуация спокойная — полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В районе участка разведения сил в Золотом Луганской области ситуация спокойная, правонарушений нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Татьяна Погукай.

В районе разведения сил в Золотом ситуация спокойная — полиция

"Все нормально, все тихо и спокойно. (Также - ред.) нет правонарушений в Золотом", - сказала Погукай, отвечая на вопрос о ситуации на блокпосту в Кременной и на участке разведения сил в Золотом.

По словам Погукай, на блокпосту в Кременной очередей и стычек пока нет.

Напомним, 9 октября в Луганской области к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Во время проверки документов возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

"Так что один автомобиль пытался прорваться через блокпост, работники полиции были вынуждены стрелять в воздух предупредительными выстрелами для того, чтобы остановить его. В результате автомобиль наехал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", - рассказывала УНН Погукай.

По факту столкновения открыто производство.

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