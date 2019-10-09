У Луганській області на блокпосту сталась сутичка, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Луганській області до блокпосту у Кремінній під’їхала колона із понад 25-ти автомобілів, які хотіли проїхати в м. Золоте. Під час перевірки документів виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину. У результаті двоє осіб затримані, передає УНН із посиланням на повідомлення МВС на офіційній сторінці у Facebook.
"До блокпосту у Кремінній, що на Луганщині під’їхала колона із понад 25-ти автомобілів, які хотіли проїхати в м. Золоте. Співробітники полку “Миротворець” зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. У результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією МВС, діючи відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”, спецпризначенець здійснив попереджувальний постріл у повітря. Жодних спецзасобів чи зброї до осіб, котрі відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських, не застосовували.
"Двох осіб поліцейські затримали. Один із затриманих — водій авто, який здійснив наїзд на ногу спецпризначенцю, інший — перебував у розшуку. Також, після огляду авто, співробітниками поліції було вилучено 6 одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам. Наразі ситуація знаходиться під контролем", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також додали, що колона автомобілів поїхала в напрямку Золотого — 4. А поліція продовжує нести службу.