Військовий прокурор застеріг від порушень закону під час розведення сил у Золотому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний військовий прокурор України Віктор Чумак обіцяє належну правову реакцію на скоєння будь-яких правопорушень у розташованому в Луганській області містечку Золоте. Про це Чумак заявив у вівторок, 8 жовтня, в ефірі радіо "НВ", коментуючи можливий розвиток ситуації в Золотому, передає УНН.
“Якщо протидія буде здійснюватися громадянами України мирним способом шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не буде застосовуватися сила, це абсолютно нормально. Поки вони не будуть вчиняти дії щодо кримінальних правопорушень, це їхнє право — говорити, з чим вони згодні, або ні”, — сказав Чумак, цитує його слова DW.
Водночас головний військовий прокурор наголосив: “Якщо якісь дії кримінального характеру будуть скоюватися військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування, якщо ці люди будуть вчиняти якісь дії стосовно військовослужбовців, і (дії — ред) будуть підпадати під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати”.
Нагадаємо, у НАЗК завершився процес щодо розсекречення декларацій військових прокурорів.