Военный прокурор предостерег от нарушений закона при разведении сил в Золотом

“Если противодействие будет осуществляться гражданами Украины мирным способом путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия по уголовным преступлениям, это их право — говорить, с чем они согласны, или нет”, — сказал Чумак, цитирует его слова DW.

В то же время главный военный прокурор отметил: “Если какие-то действия криминального характера будут совершаться военными по отношению к людям, на это тоже будет реагирование, если эти люди будут совершать какие-то действия в отношении военнослужащих, и (действия — ред) будут подпадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, здесь тоже надо будет реагировать”.

Напомним, в Назка завершился процесс по рассекречиванию деклараций военных прокуроров.