НАЗК завершило процес з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до декларацій військових прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НАЗК у Facebook.
“Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру. Відкрито 596 документів стосовно 117 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у НАЗК та Генпрокуратурі визначились щодо розсекречення декларацій військових прокурорів.
Нагадаємо, звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн.