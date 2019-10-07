НАПК завершило процесс по открытию доступа к декларациям военных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НАПК в Facebook.
“Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов по 117 лицам”, — говорится в сообщении.
Ранее в НАПК и Генпрокуратуре определились по вопросу рассекречивания деклараций военных прокуроров.
Напомним, увольнение военных прокуроров обойдется бюджету в 700 млн грн.