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У НАЗК просять уточнити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовується секретність

Київ • УНН

 • 9290 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул звернувся до Генеральної прокуратури з проханням уточнити період, на який поширюється скасування засекреченості декларацій військових прокурорів. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.

У НАЗК просять уточнити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовується секретність

"Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул звернувся до заступника Генерального прокурора – головного військового прокурора Віктора Чумака з проханням уточнити період, на який поширюється скасування заходів безпеки щодо декларацій військових прокурорів. Відповідну постанову Віктор Чумак ухвалив 16 вересня 2019 року", - зазначили в НАЗК.

Як наголосили в установі, голова НАЗК також просить повідомити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки – тих, що подаються після ухвалення відповідної постанови 16 вересня 2019 року, чи також декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були подані в період дії спеціальних заходів безпеки.

При цьому у відомстві уточнили, що звернулися з листом до Віктора Чумака, оскільки проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019, не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня.

В постановах головного військового прокурора за 2017, 2018 та 2019 роки чітко вказуються причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними.

Нагадаємо, раніше керівництвом Генеральної прокуратури скасовано постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

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