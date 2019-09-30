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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАПК просят уточнить, по каким декларациям военных прокуроров отменяется секретность

Киев • УНН

 • 9290 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена секретности деклараций военных прокуроров. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.

В НАПК просят уточнить, по каким декларациям военных прокуроров отменяется секретность

"Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул обратился к заместителю Генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности в отношении деклараций военных прокуроров. Соответствующее постановление Виктор Чумак принял 16 сентября 2019 года", - отметили в НАПК.

Как отметили в учреждении, глава НАПК также просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 года, или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленных в период действия специальных мер безопасности.

При этом в ведомстве уточнили, что обратились с письмом к Виктору Чумаку, поскольку проект решения НАПК по восстановлению в публичной части Реестра доступа к декларациям военных прокуроров, к которым ранее были применены специальные меры безопасности постановлениями главного военного прокурора от 31.03.2017, 25.01.2018 , 20.03.2019, не был поддержан большинством членов НАПК на заседании 27 сентября.

В постановлениях главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указываются причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными.

Напомним, ранее руководством Генеральной прокуратуры отменено постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

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