В НАПК просят уточнить, по каким декларациям военных прокуроров отменяется секретность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена секретности деклараций военных прокуроров. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.
"Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул обратился к заместителю Генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности в отношении деклараций военных прокуроров. Соответствующее постановление Виктор Чумак принял 16 сентября 2019 года", - отметили в НАПК.
Как отметили в учреждении, глава НАПК также просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 года, или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленных в период действия специальных мер безопасности.
При этом в ведомстве уточнили, что обратились с письмом к Виктору Чумаку, поскольку проект решения НАПК по восстановлению в публичной части Реестра доступа к декларациям военных прокуроров, к которым ранее были применены специальные меры безопасности постановлениями главного военного прокурора от 31.03.2017, 25.01.2018 , 20.03.2019, не был поддержан большинством членов НАПК на заседании 27 сентября.
В постановлениях главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указываются причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными.
Напомним, ранее руководством Генеральной прокуратуры отменено постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.