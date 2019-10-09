В Луганской области на блокпосту произошла стычка, есть задержанные

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Луганской области к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Во время проверки документов возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. В результате два человека задержаны, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД на официальной странице в Facebook.