В Луганской области на блокпосту произошла стычка, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Луганской области к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Во время проверки документов возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. В результате два человека задержаны, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД на официальной странице в Facebook.
"К блокпосту в Кременной в Луганской области подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г. Золотое. Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.
"Двух лиц полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что колонна автомобилей поехала в направлении Золотого - 4. А полиция продолжает нести службу.