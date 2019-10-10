У районі розведення сил у Золотому ситуація спокійна – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У районі ділянки розведення сил у Золотому Луганської області ситуація спокійна, правопорушень немає. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прессекретар ГУНП в області Тетяна Погукай.
"Усе нормально, все тихо та спокійно. (Також – ред.) немає правопорушень в Золотому", - сказала Погукай, відповідаючи на питання про ситуацію на блокпосту у Кремінній та на ділянці розведення сил у Золотому.
За словами Погукай, на блокпості у Кремінній черг і сутичок наразі не має.
Нагадаємо, 9 жовтня у Луганській області до блокпосту у Кремінній під’їхала колона із понад 25-ти автомобілів, які хотіли проїхати в м. Золоте. Під час перевірки документів виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину.
"Через те, що один автомобіль намагався прорватися через блокпост, працівники поліції були вимушені стріляти у повітря попереджувальними пострілами для того, аби зупинити його. Внаслідок чого автомобіль наїхав на поліцейського та завдав йому тілесні ушкодження", - розповідала УНН Погукай.
За фактом сутички відкрито провадження.