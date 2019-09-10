В рамках заседания Комиссии Украина-НАТО выступила делегация "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во вторник делегация НАК "Нафтогаз Украины" выступила перед государствами-членами НАТО в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО, передает УНН.
"Энергетическая безопасность начинает занимать все более важное место в деятельности НАТО. Политика Украины, направленная на преодоление энергозависимости и диверсификации источников энергоснабжения, вызывает повышенное внимание со стороны союзников", - говорится в сообщении миссии.
Отмечается, что во время заседания Уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин проинформировал НАТО об основных мероприятиях НАК "Нафтогаз Украины" в контексте укрепления роли Украины в обеспечении энергетической безопасности Европы, подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансирования и накопления достаточных запасов газа в подземных хранилищах.
Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину, согласно подписанному 31 августа во Варшаве Меморандума о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, США и Польшей.
"Брифинг НАК "Нафтогаз Украины" способствовал получению союзниками детальной информации об энергетической безопасности на восточном фланге НАТО, согласно которой будет осуществляться дальнейшее планирование и корректировки политики Альянса в указанной сфере", - добавили в миссии.
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО поднял вопрос о активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.