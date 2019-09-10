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6 марта, 19:19 • 107194 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 119699 просмотра

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6 марта, 17:07 • 111306 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117495 просмотра

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В рамках заседания Комиссии Украина-НАТО выступила делегация "Нафтогаза"

В рамках заседания Комиссии Украина-НАТО выступила делегация "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

 • 14793 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во вторник делегация НАК "Нафтогаз Украины" выступила перед государствами-членами НАТО в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО, передает УНН.

"Энергетическая безопасность начинает занимать все более важное место в деятельности НАТО. Политика Украины, направленная на преодоление энергозависимости и диверсификации источников энергоснабжения, вызывает повышенное внимание со стороны союзников", - говорится в сообщении миссии.

Отмечается, что во время заседания Уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин проинформировал НАТО об основных мероприятиях НАК "Нафтогаз Украины" в контексте укрепления роли Украины в обеспечении энергетической безопасности Европы, подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансирования и накопления достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину, согласно подписанному 31 августа во Варшаве Меморандума о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, США и Польшей.

"Брифинг НАК "Нафтогаз Украины" способствовал получению союзниками детальной информации об энергетической безопасности на восточном фланге НАТО, согласно которой будет осуществляться дальнейшее планирование и корректировки политики Альянса в указанной сфере", - добавили в миссии.

Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО поднял вопрос о активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

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