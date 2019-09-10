У рамках засідання Комісії Україна-НАТО виступила делегація “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У вівторок делегація НАК “Нафтогаз України” виступила перед державами-членами НАТО в рамках засідання Комісії Україна-НАТО. Про це повідомляє пресслужба місії України при НАТО, передає УНН.
“Енергетична безпека починає займати все більш вагоме місце в діяльності НАТО. Політика України, спрямована на подолання енергозалежності та диверсифікації джерел енергопостачання, викликає підвищену увагу з боку союзників”, — йдеться в повідомленні місії.
Зазначається, що під час засідання Уповноважений з роботи з органами державної влади НАК “Нафтогаз України” Вадим Гламаздін поінформував НАТО про основні заходи НАК “Нафтогаз України” в контексті зміцнення ролі України у забезпеченні енергетичної безпеки Європи, підготовки України до проходження наступного осінньо-зимового опалювального сезону, фінансування та накопичення достатніх запасів газу у підземних сховищах.
Також предметом обговорення став проект зі створення сталого шляху імпорту скрапленого природного газу (LNG) через регазифікаційний термінал у Польщі до України відповідно до підписаного 31 серпня у Варшаві Меморандуму про тристоронню співпрацю між Україною, США та Польщею.
“Брифінг НАК „Нафтогаз України“ сприяв отриманню союзниками детальної інформації щодо енергетичної безпеки на східному фланзі НАТО, відповідно до якої буде здійснюватися подальше планування та корегування політики Альянсу у зазначеній сфері”, — додали у місії.
Як повідомляв УНН, раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі НАТО порушив питання про активізацію спільної робочої групи відносно воєнної реформи.