У Путина не стали прогнозировать результаты газовых переговоров Украины и РФ

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - сказал Песков.

По его оценке, ведущаяся работа "непростая".

Напомним, 30 декабря в Вене продолжились газовые переговоры Украины и РФ, которые начались еще 26 декабря. Также 30 декабря генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что несколькодневные переговоры по транзиту газа по территории Украины украинской стороны с российским ПАО "Газпром" в Вене завершены сегодня утром.