У Путіна не стали прогнозувати результати газових переговорів України і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що поки не буде робити прогнози з приводу можливості укладення газового контракту між Україною і Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки нічого сказати, йдуть переговори, ведеться робота. Поки не будемо забігати наперед і робити якісь прогнози", - сказав Пєсков.
За його оцінкою, робота, яка ведеться, - "непроста".
Нагадаємо, 30 грудня у Відні продовжилися газові переговори України і РФ, які почалися ще 26 грудня. Також 30 грудня генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що кількаденні переговори щодо транзиту газу територією України української сторони з російським ПАТ "Газпром" у Відні завершені сьогодні вранці.