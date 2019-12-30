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У Путіна не стали прогнозувати результати газових переговорів України і РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що поки не буде робити прогнози з приводу можливості укладення газового контракту між Україною і Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Поки нічого сказати, йдуть переговори, ведеться робота. Поки не будемо забігати наперед і робити якісь прогнози", - сказав Пєсков.

За його оцінкою, робота, яка ведеться, - "непроста".

Нагадаємо, 30 грудня у Відні продовжилися газові переговори України і РФ, які почалися ще 26 грудня. Також 30 грудня генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що кількаденні переговори щодо транзиту газу територією України української сторони з російським ПАТ "Газпром" у Відні завершені сьогодні вранці.

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