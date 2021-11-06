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В Польше прошли массовые акции в память об умершей беременной

Киев • УНН

 • 66915 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. По всей Польше в субботу, 6 ноября, прошли массовые акции в память о беременной женщине с пороками развития плода, которая умерла в больнице города Пщина на юге страны. По словам представителей организаций, защищающих права женщин, 30-летняя Изабелла стала первой жертвой усиленного год назад польского законодательства, которое фактически запрещает аборты, передает УНН со ссылкой на польский телеканал tvn24.

В Польше прошли массовые акции в память об умершей беременной

Детали

Самая Массовая демонстрация состоялась в Варшаве: на нее вышли несколько десятков тысяч человек, среди которых был и бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии “Гражданская платформа” Дональд Туск. Участники акции собрались возле здания Конституционного суда, а затем двинулись маршем в сторону министерства здравоохранения. При этом они выкрикивали слова: “Ни одна больше”, напоминающие послевоенный лозунг “Никогда больше”, и держали в руках фотографии Изабеллы.

“Врачи ждали смерти плода”

У умершей остались муж и дочь. В больницу она попала на 22-й неделе беременности после того, как у нее преждевременно отошли околоплодные воды. По словам адвоката семьи Изабеллы, Иоланта Будзовского, “врачи ждали смерти плода”. “Плод мертв, пациентка мертва, септический шок”, — описала она дальнейшее развитие ситуации.

Напомним

22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешен польским законодательством аборт из-за патологии плода противоречит главному закону страны. С того момента в стране осталось только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила в результате изнасилования.

После известия о таком решении суда в Польше люди массово вышли на улицу выразить свое несогласие. В свою очередь, уже 30 октября прошлого года президент республики Анджей Дуда предложил законопроект о решении Конституционного суда Польши о запрете абортов. По мнению Дуды, этот законопроект должен был отразить суть “компромисса” по вопросу абортов в Республике.

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