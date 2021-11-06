У Польщі пройшли масові акції на згадку про померлу вагітну

Деталі

Наймасовіша демонстрація відбулася у Варшаві: на неї вийшли кілька десятків тисяч людей, серед яких був і колишній прем’єр-міністр Польщі, лідер опозиційної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск. Учасники акції зібралися біля будівлі Конституційного суду, а потім рушили маршем у бік міністерства охорони здоров’я. При цьому вони вигукували слова: “Жодна більше”, що нагадують післявоєнне гасло “Ніколи більше”, і тримали в руках фотографії Ізабелли.

“Лікарі чекали смерті плода”

У померлої залишилися чоловік та дочка. У лікарню вона потрапила на 22-му тижні вагітності після того, як у неї передчасно відійшли навколоплідні води. За словами адвоката родини Ізабелли, Йоланти Будзовської, “лікарі чекали смерті плода”. “Плід мертвий, пацієнтка мертва, септичний шок”, — описала вона подальший розвиток ситуації.

Нагадаємо

22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плода суперечить головному закону країни. З того моменту в країні залишилось тільки дві причини, що дозволяють офіційно зробити аборт, — загроза життю і здоров’ю матері або якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування.

Після звістки про таке рішення суду у Польщі люди масово вийшли на вулицю виказати свою незгоду. Своєю чергою, вже 30 жовтня минулого року президент республіки Анджей Дуда запропонував законопроект щодо рішення Конституційного суду Польщі про заборону абортів. На думку Дуди, цей законопроект мав відобразити суть “компромісу” щодо питання абортів в Республіці.