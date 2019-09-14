В полиции назвали инструмент для ускорения следственных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Электронный документооборот позволит проводить следственные действия в более короткие сроки. Об этом заявил новый заместитель председателя Национальной полиции - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Электронный документооборот позволит проводить следственные действия в более короткие сроки", - цитирует пресс-служба Цуцкиридзе.
Он отметил необходимость в кратчайшие сроки определиться со структурой подразделений дознания, подбором кадров, их обучением. А также завершение внесения изменений в ведомственные нормативно-правовые акты.
"Руководителям следственных подразделений уже сейчас нужно ориентировать следователей на расследование тяжких и особо тяжких преступлений. Также необходимо активизировать работу по созданию системы электронного документооборота между следователями, прокурорами - процессуальными руководителями и судами, а также операторами и провайдерами телекоммуникаций", - отметил заместитель председателя НПУ.
Цуцкиридзе сделал акцент на создании условий эффективной работы следственных подразделений и на том, чтобы инициировать внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с учетом практики его применения.
"Эти изменения позволят увеличить самостоятельность следователей, в частности по избранию меры пресечения, которые не предусматривают ограничения свободы. Также это упростит взаимоотношения с органами прокуратуры и судами", - сообщил он.
Напомним, накануне Цуцкиридзе назначили новым заместителем председателя НПУ.