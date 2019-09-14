У поліції назвали інструмент для прискорення слідчих дій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни. Про це заявив новий заступник голови Національної поліції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Електронний документообіг дасть змогу проводити слідчі дії в більш короткі терміни", - цитує пресслужба Цуцкірідзе.
Він наголосив на необхідності в найкоротший термін визначитися з структурою підрозділів дізнання, добором кадрів, їхнім навчанням. А також завершення внесення змін до відомчих нормативно-правових актів.
"Керівникам слідчих підрозділів вже зараз потрібно орієнтувати слідчих на розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів. Також необхідно активізувати роботу зі створення системи електронного документообігу між слідчими, прокурорами – процесуальними керівниками та судами, а також операторами та провайдерами телекомунікацій", - наголосив заступник голови НПУ.
Цуцкірідзе зробив акцент на створенні умов ефективної роботи слідчих підрозділів та на тому, аби ініціювати внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням практики його застосування.
"Ці зміни дозволять збільшити самостійність слідчих, зокрема з обрання запобіжних заходів, які не передбачають обмеження волі. Також це спростить взаємовідносини з органами прокуратури та судами", - повідомив він.
Нагадаємо, напередодні Цуцкірідзе призначили новим заступником голови НПУ.