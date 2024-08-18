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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У побережья Карибского моря Венесуэлы произошел разлив нефти у побережья Карибского моря

У побережья Карибского моря Венесуэлы произошел разлив нефти у побережья Карибского моря

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 18:23  •  8468 просмотра

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С нефтеперерабатывающего завода El Palito в Венесуэле произошел разлив нефти, загрязнивший залив в Карибском море. Нефтяное пятно площадью около 225 км² покрыло национальный парк Моррокой и повлияло на прибрежные территории.

С венесуэльского нефтеперерабатывающего завода El Palito несколько дней назад, вероятно, произошел разлив нефти, который загрязнил залив у северо-центрального побережья Венесуэлы в Карибском море. Об этом сообщили Reuters в субботу пять источников, передает УНН.

Детали

Биолог Эдуардо Кляйн опубликовал спутниковые изображения на X, на которых, по его словам, видно нефтяное пятно площадью около 225 квадратных километров (87 квадратных миль) в Гольф-Тристе, которое полностью покрывает национальный парк Моррокой, известный своими пляжами, обсаженными пальмами и мангровыми деревьями.

Ни от государственной компании Petroleos de Venezuela PDVSA, ни от министерства нефти не было никаких комментариев.

Нефтеперерабатывающий завод El Palito, мощность которого перерабатывает 146 000 баррелей сырой нефти в день, является самым маленьким нефтеперерабатывающим комплексом Венесуэлы и расположен в муниципалитете Пуэрто-Кабелло на побережье центрального штата Карабобо.

«Разлив произошел из Эль-Палито. Сегодня утром некоторые пляжи в Бока-де-Ароа проснулись с большим количеством углеводородов на берегу, и это повлияло на некоторые лодки, некоторые кустарные рыбацкие лодки», - сообщил Reuters один из источников.

Другой источник сообщил, что видел три больших нефтяных пятна, которые выбросило на берег.

Запаси нафти в США зросли після шести скорочень поспіль - WSJ14 августа 2024, 21:19 • 24672 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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