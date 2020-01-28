В ПАСЕ главу российской делегации не выбрали вице-президентом в первом туре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Главу российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы в первом туре не выбрали вице-президентом ПАСЕ. Об этом сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Как я и предполагал, в первом туре Толстой в вице-президентом ПАСЕ не прошел. Впереди второй тур, там его шансы намного выше", - написал Гончаренко.
Напомним, член украинской делегации, народного депутата от "Слуги народа" Александра Мережко выбрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как сообщалось ранее в УНН, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации.