В ПАСЕ главу российской делегации не выбрали вице-президентом в первом туре

"Как я и предполагал, в первом туре Толстой в вице-президентом ПАСЕ не прошел. Впереди второй тур, там его шансы намного выше", - написал Гончаренко.

Напомним, член украинской делегации, народного депутата от "Слуги народа" Александра Мережко выбрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщалось ранее в УНН, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации.