У ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом у першому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Голову російської делегації Петра Толстого у Парламентській асамблеї Ради Європи у першому турі не обрали віцепрезидентом ПАРЄ. Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Як я і передбачав, у першому турі Толстой у віцепрезиденти ПАРЄ не пройшов. Попереду другий тур, там його шанси набагато вищі", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, члена української делегації, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.