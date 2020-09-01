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В парламенте Италии показали документальный фильм о Маркиве

Киев • УНН

 • 19271 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

В парламенте Италии показали документальный фильм о Маркиве

"В помещении парламента Италии показали 30-минутный документальный фильм, который сделан на основе фактов и свидетельств, подтверждающих отсутствие каких-либо доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая за последние несколько месяцев презентация документального фильма "The Wrong Place" в помещении парламента Италии, в которой приняли участие итальянские парламентарии и украинские дипломаты, журналисты и общественные активисты, представители правозащитных организаций.

Как сообщает "Радио Свобода", журналисты-авторы фильма The wrong place совместно с правозащитниками и некоторыми политиками Италии призвали общественность страны к детальному обсуждению дела о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе 6 лет назад и обвинения в причастности к его смерти украинского военного Виталия Маркива.

Так, присутствующие посмотрели 35-минутный фрагмент фильма. Его авторы выяснили новые факты и общались со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу в Павии, где прошлым летом бойца Нацгвардии Украины Маркива приговорили к 24 годам неволи за содействие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Начальные кадры демонстрируют окраину города Славянска Донецкой области, куда на такси прибыли трое иностранцев Роккелли, Миронов и француз Уильям Ругелон, который был ранен в результате трагического случая 24 мая 2014. Использованные видео со звуком выстрелов, где перед смертью Андрей Миронов объясняет журналистам, что попали под перекрестный огонь "стреляют с обеих сторон".

Эти видеокадры, представленные на суде, присяжные Павии проигнорировали, несмотря на настояния защиты, которая утверждала, что в условиях вооруженного конфликта невозможно установить, в результате чьего выстрела погибли журналисты. Подавая кадры с места происшествия, авторы отмечают: "Никакого расследования на месте происшествия следователи не проводили".

Добавляется, что внимание зрителя обращают на отдельные противоречия мотивации приговора. В частности, обвинение и судьи убеждены, что инициатором вооруженной атаки в тот майский день были Вооруженные силы Украины, а боевики якобы сидели тихо и спокойно. Однако видео, снятое французом, свидетельствует о другом, а именно выстрелы из автоматического оружия, по мнению военных экспертов, звучат близко от группы иностранцев, то есть от боевиков, а не от ВСУ с горы Карачун в 1760 метрах до места инцидента. Это собственно и подтверждают слова еще живого Андрея Миронова, когда тот говорит о "огонь с обеих сторон".

Лента полна детальными профессиональными объяснениями картографов, баллистов и других экспертов, которые опровергают утверждение присяжных, что с позиции Маркива на Карачуне можно было различить человеческие фигуры на расстоянии более полутора километров.

Заключительная часть фильма будет готова поздней осенью. По словам режиссера Тинацци, документальную ленту будут предлагать для проката международным компаниям и для представления на кинофестивалях.

Участники презентационного мероприятия выразили надежду, что материалы фильма будут способствовать беспристрастному рассмотрению дела в суде второй инстанции, что начинается в Милане 29 сентября.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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