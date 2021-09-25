В Германии более 70% взрослых полностью вакцинированы от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Германии 74,5% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, информирует УНН.
Детали
По данным министра, 78,5% взрослых и 40,6% детей в возрасте от 12 до 17 лет сделали одну прививку от коронавируса.
В то же время 74,5% взрослых и 32% детей в возрасте от 12 до 17 лет полностью вакцинированы.
Всего в Германии сделали 107 млн прививок.
Напомним
В начале сентября министерство здравоохранения Германии сообщило, что 61,2% жителей страны полностью вакцинированы от COVID-19.