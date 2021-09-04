У Німеччині понад 60% повністю вакциновані від коронавірусу

Деталі

За даними міністра охорони здоров’я, більше 54 млн осіб (65,7%) отримали хоча б одну дозу вакцини. Майже 51 млн осіб (61,2%) повністю захищені від інфекції.

Цитата

“Це хороший результат, але ми все ще потребуємо не менше, ніж 5 млн щеплень для більш безпечної осені і зими”, — додав він.

Нагадаємо

31 серпня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Європейський Союз досяг мети, і вакцинував 70% дорослого населення до кінця літа.



У той же час вона зазначила, що Євросоюз продовжить надавати підтримку і допомогу країнам-партнерам, які ще не досягли колективного імунітету.

Тим часом, в Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 548 621 особу, з них отримали одну дозу — 5 548 619 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози — 4 129 835 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).