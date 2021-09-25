У Німеччині понад 70% дорослих повністю вакциновано проти COVID-19

Деталі

За даними міністра, 78,5% дорослих і 40,6% дітей віком від 12 до 17 років зробили одне щеплення проти коронавірусу.

Водночас 74,5% дорослих і 32% дітей віком від 12 до 17 років повністю вакциновано.

Усього в Німеччині зробили 107 млн щеплень.

Нагадаємо

На початку вересня міністерство охорони здоров’я Німеччини повідомило, що 61,2% жителів країни повністю вакциновано проти COVID-19.