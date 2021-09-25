У Німеччині понад 70% дорослих повністю вакциновано проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Німеччині 74,5% дорослого населення повністю вакциновано проти коронавірусу. Про це у Twitter написав міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, інформує УНН.
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За даними міністра, 78,5% дорослих і 40,6% дітей віком від 12 до 17 років зробили одне щеплення проти коронавірусу.
Водночас 74,5% дорослих і 32% дітей віком від 12 до 17 років повністю вакциновано.
Усього в Німеччині зробили 107 млн щеплень.
Нагадаємо
На початку вересня міністерство охорони здоров’я Німеччини повідомило, що 61,2% жителів країни повністю вакциновано проти COVID-19.