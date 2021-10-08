В национальном парке Йеллоустоун в США женщина получила значительные ожоги, спасая собаку из горячего источника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В США женщина получила обширные ожоги после попытки спасти свою собаку из горячего источника в национальном парке Йеллоустоун. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Женщину вытащил из воды ее отец и доставил в областную больницу с "значительными термическими ожогами" по телу. Собака 20-летней женщины прыгнула почти кипящую воду и впоследствии умерла. Власти расследуют инцидент.
В своем заявлении Служба национальных парков США заявила, что женщина, жительница штата Вашингтон, вышла из своего автомобиля, чтобы найти свою собаку 4 октября.
Она попала в термального горячего источника, известного как Девичья могила, чтобы забрать собаку, что привело к "значительных термических ожогов между ее плечами и ногами".
По словам представителей парка, температура воды на Девичьей могиле составляет 200 градусов Цельсия. После того, как ее отец вытащил из горячего источника, ее транспортировали в медицинский центр в американском штате Айдахо.
В Instagram сестра госпожи Слейтон написала, что перенесла преимущественно ожоги второй степени в течение примерно восьми секунд в ожоговой воде.
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