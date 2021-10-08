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У національному парку Єллоустоун у США жінка отримала значні опіки, рятуючи собаку з гарячого джерела

У національному парку Єллоустоун у США жінка отримала значні опіки, рятуючи собаку з гарячого джерела

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У США жінка отримала великі опіки після спроби врятувати свою собаку з гарячого джерела в національному парку Єллоустоун. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Жінку витяг з води її батько і доставив до обласної лікарні з “значними термічними опіками” по тілу. Собака 20-річної жінки стрибнула у майже киплячу воду і згодом померла. Влада розслідує інцидент.

У своїй заяві Служба національних парків США заявила, що жінка, мешканка штату Вашингтон, вийшла зі свого автомобіля, щоб знайти свою собаку 4 жовтня.

Вона потрапила до термального гарячого джерела, відомого як Дівоча могила, щоб забрати собаку, що призвело до “значних термічних опіків між її плечима та ногами”.

За словами представників парку, температура води на Дівочій могилі становить 200 градусів Цельсія. Після того, як її батько витяг з гарячого джерела, її транспортували до медичного центру в американському штаті Айдахо.

В Instagram сестра пані Слейтон написала, що перенесла переважно опіки другого ступеня протягом приблизно восьми секунд у опіковій воді.

Нагадаємо

У Бразилії суд визнав право двох собак на моральну компенсацію від господарів.

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