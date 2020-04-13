У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45380 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53954 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68175 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97184 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78755 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101717 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105536 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

У нардепа Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию

Киев  •  УНН

 • 12546 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный.

Как сообщалось ранее в УНН, со слов народного депутата, у которого ранее обнаружили коронавирус, Сергея Шахова, 21 марта COVID-19 также подтвердили у нардепа Вельможного и его сына.

Однако народный депутат Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Позже Вельможный, которого вместе с сыном госпитализировали с подозрением на коронавирус, повторно сдал тест.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщил, что количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось.

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