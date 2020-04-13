Кількість хворих на COVID-19 нардепів не збільшилася - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кількість народних депутатів, хворих на COVID-19, не збільшилася. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
“Кількість не збільшилася, навпаки, деякі народні депутати вже одужали, я сподіваюся, що найближчим часом всі повернуться до роботи. Є деяка частина народних депутатів, які знаходяться на самоізоляції, тому що мали контакти з тим, хто захворів”, — розповів Разумков.
За його словами, наразі ситуація у Верховній Раді стабільна, і вона працює.
Нагадаємо, народного депутата Сергія Шахова, який раніше інфікувався коронавірусом, виписали із лікарні.