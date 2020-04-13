У нардепа Вельможного підтвердили двосторонню пневмонію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У народного депутата України, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного підтвердили двосторонню пневмонію. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
"На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат - двостороння пневмонія. Немає слів, я пригнічений", - написав Вельможний.
Як повідомлялося раніше в УНН, зі слів народного депутата, у якого раніше виявили коронавірус, Сергія Шахова, 21 березня COVID-19 також підтвердили у нардепа Вельможного та його сина.
Однак народний депутат Сергій Вельможний повідомив, що тест на коронавірус показав негативний результат.
Пізніше Вельможний, якого разом із сином госпіталізували із підозрою на коронавірус, повторно сдав тест.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков повідомив, що кількість народних депутатів, хворих на COVID-19, не збільшилася.