В МИД рассказали, сколько раз "ловили" Путина в Крыму

"Начиная с 2014 года, в МИД РФ было направлено 8 нот протеста в связи с пребыванием президента РФ В. Путина на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь", - сообщили в МИД.



Так, по информации министерства, в общем начиная с 2014 года, МИД направило 25 нот протеста в дипведомства РФ в связи с не согласованным с Украиной пребыванием российских чиновников на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.



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Лишь в 2018 году МИД Украины направило 4 таких ноты протеста в связи с пребыванием высокопоставленных чиновников РФ на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь.



"Упомянутые выше ноты протеста МИД Украины рассматривает как один из элементов политики непризнания временной оккупации АР Крым и г. Севастополь", - отметили в МИД.



Как сообщал УНН, 23 ноября Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым.