В МИД рассказали, сколько раз "ловили" Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. С начала вооруженной агрессии Российской Федерации в 2014 году, Министерство иностранных дел Украины 8 раз направляли ноты протеста в российское внешнеполитическое ведомство в связи с пребыванием президента РФ Владимира Путина на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом сообщили УНН в МИД Украины в ответ на запрос.
"Начиная с 2014 года, в МИД РФ было направлено 8 нот протеста в связи с пребыванием президента РФ В. Путина на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь", - сообщили в МИД.
Так, по информации министерства, в общем начиная с 2014 года, МИД направило 25 нот протеста в дипведомства РФ в связи с не согласованным с Украиной пребыванием российских чиновников на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль прокомментировал возможность разговора Путина и Порошенко
Лишь в 2018 году МИД Украины направило 4 таких ноты протеста в связи с пребыванием высокопоставленных чиновников РФ на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь.
"Упомянутые выше ноты протеста МИД Украины рассматривает как один из элементов политики непризнания временной оккупации АР Крым и г. Севастополь", - отметили в МИД.
Как сообщал УНН, 23 ноября Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым.