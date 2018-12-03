У МЗС розповіли, скільки разів "ловили" Путіна в Криму

"Починаючи з 2014 року, до МЗС РФ було направлено 8 нот протесту у зв’язку з перебуванням президента РФ В. Путіна на території тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополь", - повідомили в МЗС.



Так, за інформацією міністерства, загалом починаючи з 2014 року, МЗС направило 25 нот протесту до дипвідомства РФ у зв’язку з не узгодженим з Україною перебуванням російських високопосадовців на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.



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Лише у 2018 році МЗС України направило 4 таких ноти протесту у зв’язку з перебуванням високопосадовців РФ на території тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополь.



"Згадані вище ноти протесту МЗС України розглядає як один з елементів політики невизнання тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополь", - зазначили у МЗС.



Як повідомляв УНН, 23 листопада Україна надіслала Росії ноту протесту через візит Путіна до Криму.