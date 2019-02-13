В МИД рассказали о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для "Северного Потока-2"

Так, заместитель министра напомнила, что в пятницу, 8 февраля, Комитет постоянных представителей принял позицию Совета ЕС по поддержке изменений в газовую директиву ЕС, а 12 февраля был проведен триалог между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европейским парламентом, где изменения были согласованы.

"Во избежание спекуляций и манипуляций целесообразно объяснить, что же было согласовано и поддержано. Первое и главное - на газопроводы из третьих стран, в том числе на "Северный поток-2", будет распространено право ЕС. Это было и остается ключевым положением предложенных изменений", - отметила Зеркаль.

Она уточнила, что именно этому положению опирались Германия, Австрия и ряд других государств-членов.

"Стоит повторить: Германия согласилась с тем, что право ЕС применяться к "Северному потоку-2". Однако львиная доля изменений касается того, как обеспечить это соответствие требованиям законодательства ЕС для газопроводов, которые начинаются в другой юрисдикции, то есть за пределами ЕС", - пояснила заместитель министра.

По ее словам, директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" требованиям энергетического права ЕС. Регулятор государства-члена может консультироваться с органами власти РФ, и, как исключение, Германия может получить разрешение заключить межправительственное соглашение с РФ, рассказала Зеркаль. Но речь идет только о регулировании экономических аспектов работы газопровода.

"Государства и дальше решают самостоятельно все другие вопросы, касающиеся "Северного потока-2". Например, вопросы защиты окружающей среды или безопасности. Это особенно важно для Дании, еще предстоит принять решение - разрешать или запрещать строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах. И Дания имеет достаточно аргументов для того, чтобы отказать "Северному потоку-2", - подчеркнула она.

Заместитель министра иностранных дел уточнила, что в ЕС достаточно долго решали, кто именно обладает компетенцией в этих вопросах, а также, какое именно государство должно решить вопросы экономических аспектов работы "Северного потока-2".

"Именно это является предметом французско-немецкого "компромисса" - в случае "Северного потока-2" это Германия, поскольку именно она является государством "входа" на территорию ЕС", - написала Зеркаль.

"В рамках триалог было решено как Комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, происходящих из третьих стран. Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украины", - добавила она.

Напомним, ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Впереди - только формальные голосования.

8 февраля Германия и Франция представили странам ЕС свои предложения по корректировке европейской газовой директивы, не создаст серьезных препятствий "Северному потоку-2". ЕС поддержал предложения.