В МИД рассказали о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для "Северного Потока-2"

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71456 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97031 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125652 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 58761 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 38297 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 44609 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 35443 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 24989 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127602 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162687 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173991 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185106 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 133896 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100786 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105187 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108059 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107605 просмотра
Актуальное
В МИД рассказали о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для "Северного Потока-2"

В МИД рассказали о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для "Северного Потока-2"

Киев  •  УНН

 • 26702 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В среду Совет ЕС, Еврокомиссия и Европейский Парламент согласовали изменения в газовую директиву ЕС, согласно которым на газопроводы из третьих стран, в том числе на "Северный поток-2", будет распространено право ЕС. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

Так, заместитель министра напомнила, что в пятницу, 8 февраля, Комитет постоянных представителей принял позицию Совета ЕС по поддержке изменений в газовую директиву ЕС, а 12 февраля был проведен триалог между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европейским парламентом, где изменения были согласованы.

"Во избежание спекуляций и манипуляций целесообразно объяснить, что же было согласовано и поддержано. Первое и главное - на газопроводы из третьих стран, в том числе на "Северный поток-2", будет распространено право ЕС. Это было и остается ключевым положением предложенных изменений", - отметила Зеркаль.

Она уточнила, что именно этому положению опирались Германия, Австрия и ряд других государств-членов.

"Стоит повторить: Германия согласилась с тем, что право ЕС применяться к "Северному потоку-2". Однако львиная доля изменений касается того, как обеспечить это соответствие требованиям законодательства ЕС для газопроводов, которые начинаются в другой юрисдикции, то есть за пределами ЕС", - пояснила заместитель министра.

По ее словам, директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" требованиям энергетического права ЕС. Регулятор государства-члена может консультироваться с органами власти РФ, и, как исключение, Германия может получить разрешение заключить межправительственное соглашение с РФ, рассказала Зеркаль. Но речь идет только о регулировании экономических аспектов работы газопровода.

"Государства и дальше решают самостоятельно все другие вопросы, касающиеся "Северного потока-2". Например, вопросы защиты окружающей среды или безопасности. Это особенно важно для Дании, еще предстоит принять решение - разрешать или запрещать строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах. И Дания имеет достаточно аргументов для того, чтобы отказать "Северному потоку-2", - подчеркнула она.

Заместитель министра иностранных дел уточнила, что в ЕС достаточно долго решали, кто именно обладает компетенцией в этих вопросах, а также, какое именно государство должно решить вопросы экономических аспектов работы "Северного потока-2".

"Именно это является предметом французско-немецкого "компромисса" - в случае "Северного потока-2" это Германия, поскольку именно она является государством "входа" на территорию ЕС", - написала Зеркаль.

"В рамках триалог было решено как Комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, происходящих из третьих стран. Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украины", - добавила она.

Напомним, ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Впереди - только формальные голосования.

8 февраля Германия и Франция представили странам ЕС свои предложения по корректировке европейской газовой директивы, не создаст серьезных препятствий "Северному потоку-2". ЕС поддержал предложения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы