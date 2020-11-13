В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 148 стран, в частности: КНР, Германия, Кипр, ОАЭ, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет и Эстония.
В "красном" списке оказалось 45 стран, в том числе: Чехия, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Армения, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Румыния, США, Великобритания и Швеция.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 13 ноября зарегистрировано уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.