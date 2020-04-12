В одном из районов Тернопольской области на коронавирус заболел уже 41 медик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Уже 41 медик заболел COVID-19 в Монастырском районе, что в Тернопольской области. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской районной госадминистрации Павел Дронь, передает УНН.
“На 18:00 в Монастырском районе обнаружено инфицированных коронавирусом 141 человек ... В их числе медперсонала — 41 (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров)”, — написал Дронь.
По словам главы ОГА, среди инфицированных семеро детей.
Он отметил, что выздоровели четыре человека: двое врачей и двое медсестер. С понедельника они вернутся к работе.
Напомним, по состоянию на утро в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.