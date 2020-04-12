В одному з районів Тернопільщини на коронавірус захворів вже 41 медик
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вже 41 медик захворів на COVID-19 у Монастириському районі, що в Тернопільській області. Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Монастириської районної держадміністрації Павло Дронь, передає УНН.
“На 18:00 в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом 141 особу... В їх числі медперсоналу — 41 (11 лікарів, 30 медсестер і фельдшерів)”, — написав Дронь.
За словами очільника ОДА, серед інфікованих є семеро дітей.
Він зазначив, що одужали четверо людей: двоє лікарів і двоє медсестер. З понеділка вони повернуться до роботи.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу.