В таможне рассказали о находках служебных собак

"По состоянию на 11.12.2019 год кинологическими командами таможен было выявлено и прекращено незаконное перемещение товаров и предметов в 385 случаях", - говорится в сообщении.

По информации Гостаможни, наиболее весомыми в этом году есть такие факты обнаружения:

В марте кинологической командой Одесской таможни ГФС, в составе которой служебная собака породы бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Дженестра, обнаружила незаконное перемещение 257 кг кокаина стоимостью около 51 млн долларов США.

Также в октябре в зоне таможенного контроля международного аэропорта Запорожье кинологической командой Запорожской таможни ГФС, в составе которой служебная собака породы английский кокер спаниель по кличке Венера, обнаружила незаконное перемещение валюты в размере 13720 долларов США.

Также, в ноябре кинологической командой Львовской таможни ГФС, в составе которой служебная собака породы лабрадор ретривер по кличке Лаки, обнаружила незаконное перемещение 2975 граммов обработанного янтаря.

В конце месяца две кинологические команды Закарпатской таможни ГФС, в составе таких служебных собак, как бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Илья и немецкой овчарки по кличке Акелла, обнаружили 374 кг героина на сумму 40 млн долларов США.

В декабре этого года кинологической командой Черновицкой таможни ГФС, в составе которой служебная собака породы лабрадор ретривер по кличке Роки, обнаружил незаконное перемещение 197620 пачек табачных изделий на сумму около 6 млн гривен.

"Что касается фактов выявления с помощью служебных собак скрытых от таможенного контроля оружия и боеприпасов, то только за последние три года, по состоянию на 11.12.2019 девятью кинологическими командами, подготовленными в Департаменте на выявление таких предметов, удалось предотвратить незаконное перемещение через таможенную границу Украины 176 единиц оружия и частей для их изготовления, а также 10545 шт. боеприпасов и патронов к оружию различного вида", - сообщили в Гостаможне.

Напомним, стало известно, сколько собак и каких пород служат в Гостаможне.