У митниці розповіли про знахідки службових собак

"Станом на 11.12.2019 рік кінологічними командами митниць було виявлено та припинено незаконне переміщення товарів та предметів у 385 випадках", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Держмитниці, найбільш вагомими у цьому році є такі факти виявлення:

У березні кінологічною командою Одеської митниці ДФС, у складі якої службовий собака породи бельгійська вівчарка (малінуа) на кличку Дженестра виявив незаконне переміщення 257 кг кокаїну вартістю близько 51 млн доларів США.

Також у жовтні у зоні митного контролю міжнародного аеропорту Запоріжжя кінологічною командою Запорізької митниці ДФС, у складі якої службовий собака породи англійський кокер спанієль на кличку Венера виявила незаконне переміщення валюти у розмірі 13720 доларів США.

Також, у листопаді кінологічною командою Львівської митниці ДФС, у складі якої службовий собака породи лабрадор ретривер на кличку Лакі, виявив незаконне переміщення 2975 грамів обробленого бурштину.

Наприкінці місяця дві кінологічні команди Закарпатської митниці ДФС, у складі таких службових собак, як бельгійська вівчарка (малінуа) на кличку Ілля та німецької вівчарки на кличку Акелла, виявили 374 кг героїну на суму 40 млн доларів США.

У грудні цього року кінологічною командою Чернівецької митниці ДФС, у складі якої службовий собака породи лабрадор ретривер на кличку Рокі, виявив незаконне переміщення 197 620 пачок тютюнових виробів на суму близько 6 млн гривень.

"Щодо фактів виявлення за допомогою службових собак прихованих від митного контролю зброї та набоїв, то лише за останні три роки, станом на 11.12.2019 дев’ятьма кінологічними командами, підготовленими в Департаменті на виявлення таких предметів, вдалося упередити незаконне переміщення через митний кордон України 176 одиниць зброї та частин для її виготовлення, а також 10545 шт. боєприпасів та набоїв до зброї різного виду", - повідомили у Держмитниці.

Нагадаємо, стало відомо, скільки собак і яких порід служать у Держмитниці.