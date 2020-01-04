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В Минсоцполитики рассказали, назначается ли субсидия при задолженности по оплате за ЖКУ

В Минсоцполитики рассказали, назначается ли субсидия при задолженности по оплате за ЖКУ

Киев  •  УНН

 • 25370 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Министерство социальной политики Украины дало разъяснение относительно условий предоставления жилищных субсидий при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook, передает УНН.

"Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №848, предусмотрено, что жилищная субсидия не назначается в случае получения структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов в день обращения за назначением жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что жилищная субсидия в случае имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.

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В то же время Положением предусмотрено, что при наличии задолженности субсидия может быть назначена на основании решения районного, районного в г. Киеве государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета или комиссии, которая ими образуется (далее - Комиссия ) с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились.

"Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией. Учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - подытожили в Минсоцполитики.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минсоцполитики рассказали о субсидиях зарегистрированным по разным адресам мужу и жене.

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