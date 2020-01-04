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У Мінсоцполітики розповіли, чи призначається субсидія при заборгованості по сплаті за ЖКП

У Мінсоцполітики розповіли, чи призначається субсидія при заборгованості по сплаті за ЖКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо умов надання житлових субсидій при наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.

"Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №848, передбачено, що житлова субсидія не призначається в разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що житлова субсидія у випадку наявної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року на пільги та субсидії ЖКГ було витрачено 47,5 млрд грн.

Водночас Положенням передбачено, що за наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на підставі рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється (далі – Комісія) з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

"Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається Комісією. Облік заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій–надавачів житлово-комунальних послуг", - підсумували в Мінсоцполітики.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінсоцполітики розповіли про субсидії зареєстрованим за різними адресами чоловіку і дружині.

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