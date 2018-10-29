В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого украинского бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера в зоне ООС было ранено украинского военного. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Его эвакуировано в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз открывали огонь по позициям наших войск.
По данным разведки, 28 октября, 3-х боевиков было уничтожено, еще 6 - получили ранения.
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