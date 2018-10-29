В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого украинского бойца

"К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Его эвакуировано в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз открывали огонь по позициям наших войск.



По данным разведки, 28 октября, 3-х боевиков было уничтожено, еще 6 - получили ранения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала суток позиции в зоне ООС обстреляли три раза