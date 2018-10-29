У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого українського бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора у зоні ООС було поранено українського військового. Стан його здоров'я - задовільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"На жаль, внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
За даними розвідки, 28 жовтня, 3-х бойовиків було знищено, ще 6 — отримали поранення.
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