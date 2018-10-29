З початку доби позиції у зоні ООС обстріляли три рази
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З початку цієї доби станом на 11.00 зафіксовано три ворожих обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"З початку цієї доби станом на 11.00 зафіксовано три ворожих обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Так, російсько-окупаційні війська застосовували великокаліберні кулемети поблизу Чермалика, гранатомети різних типів та інше піхотне озброєння в районі Водяного та Лебединського", - сказано у повідомлені.
Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.