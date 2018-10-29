С начала суток позиции в зоне ООС обстреляли три раза

"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано три вражеских обстрела. Все они прошли на Донецком направлении. Так, российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Чермалыка, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе Водного и Лебединского", - говорится в сообщении .

Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди подразделений Объединенных сил нет.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз открывали огонь по позициям наших войск.