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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72871 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 96024 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 150453 просмотра

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В мэрии Брюсселя обнаружили шедевр барокко, который 60 лет считали копией

В мэрии Брюсселя обнаружили шедевр барокко, который 60 лет считали копией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Картина, 60 лет находилась в мэрии одной из коммун Брюсселя, оказалась самой старой из известных работ фламандского художника эпохи барокко Якоба Йорданса. Полотно “Святое семейство”, которое до сих пор считали копией, нашли в 2019 году во время инвентаризации в мэрии коммуны Сен-Жиль, пишет BBC, передает УНН.

Детальный анализ деревянного панно показал, что это не только оригинальное произведение Йорданса, но и самая старая известная версия картины.

Работа датируется 1617 или 1618 годом, сообщил Королевский институт культурного наследия, который помог выявить находку.

Различные вариации картины с изображением Иисуса-младенца с Иосифом, Марией и ее матерью Святой Анной — сохраняются в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Санкт-Петербургском Эрмитаже и Старой Пинакотеке в Мюнхене.

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Йоост Вандер АУВЕР, старший куратор Королевского музея искусств Бельгии, сказал, что открытие позволило не только “точно датировать” ранние работы Йорданса, но и “лучше понять генезис поздних версий” картины.

Однако не обошлось без сюрпризов. Выяснилось, что доска, на которой написана картина, сделанная из того же дерева, на котором написаны работы еще одного мастера барокко — Антониса ван Дейка.

“Это подтверждает гипотезу... что молодые Йорденс и Ван Дайк одновременно работали в студии Питера Пауля Рубенса”, — говорит Вандер Аувера.

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Картина беззаботно висела в отделе планирования и развития с 1960-х годов до инвентаризации культурных ценностей мэрии в 2019 году.

Теперь она в течение года будет на реставрации, а с конца 2021 года экспонироваться в Королевском музее искусств в “одной из крупнейших коллекций Якоба Йорданса в мире”.

Как сообщал УНН, искусствоведы после детального анализа подтвердили, что была случайно найденная в Италии картина Густава Климта “Портрет женщины”, которую более 20 лет считали похищенной, в действительности является работой австрийского художника.

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