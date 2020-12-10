В мэрии Брюсселя обнаружили шедевр барокко, который 60 лет считали копией

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Картина, 60 лет находилась в мэрии одной из коммун Брюсселя, оказалась самой старой из известных работ фламандского художника эпохи барокко Якоба Йорданса. Полотно “Святое семейство”, которое до сих пор считали копией, нашли в 2019 году во время инвентаризации в мэрии коммуны Сен-Жиль, пишет BBC, передает УНН.