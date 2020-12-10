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У мерії Брюсселя виявили шедевр бароко, який 60 років вважали копією

У мерії Брюсселя виявили шедевр бароко, який 60 років вважали копією

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Картина, що 60 років перебувала в мерії однієї з комун Брюсселя, виявилась найстарішою з відомих робіт фламандського художника доби бароко Якоба Йорданса. Полотно "Святе сімейство", яке досі вважали копією, знайшли у 2019 році під час інвентаризації в мерії комуни Сен-Жиль, пише BBC, передає УНН.

Детальний аналіз дерев’яного панно показав, що це не лише оригінальний твір Йорданса, але і найстаріша відома версія картини.

Робота датується 1617 або 1618 роком, повідомив Королівський інститут культурної спадщини, який допоміг виявити знахідку.

Різні варіації картини із зображенням Ісуса-немовляти з Йосипом, Марією та її матір’ю Святою Анною — зберігаються в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, Санкт-Петербурзькому Ермітажі та Старій Пінакотеці у Мюнхені.

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Йоост Вандер Аувера, старший куратор Королівського музею мистецтв Бельгії, сказав, що відкриття дозволило не лише “точно датувати” ранні роботи Йорданса, але й “краще зрозуміти генезу пізніших версій” картини.

Однак не обійшлося без сюрпризів. З’ясувалося, що дошка, на якій написана картина, зроблена з того ж дерева, на якому написані роботи ще одного майстра бароко — Антоніса ван Дейка.

“Це підтверджує гіпотезу ... що молоді Йорденс і Ван Дайк одночасно працювали в студії Пітера Пауля Рубенса”, — каже Вандер Аувера.

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Картина безтурботно висіла у відділі планування і розвитку з 1960-х років до інвентаризації культурних цінностей мерії у 2019 році.

Тепер вона протягом року буде на реставрації, а з кінця 2021 експонуватиметься в Королівському музеї мистецтв в “одній з найбільших колекцій Якоба Йорданса у світі”.

Як повідомляв УНН, мистецтвознавці після детального аналізу підтвердили, що випадково знайдена в Італії картина Ґустава Клімта “Портрет жінки”, яку понад 20 років вважали викраденою, справді є роботою австрійського художника.

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