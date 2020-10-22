Картину Бенксі продали на аукціоні в Лондоні майже за 10 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Картина британського вуличного художника Бенксі Show Me The Monet ("Покажи мені Моне") пішла з молотка за 7,6 млн фунтів стерлінгів (9,8 млн доларів). Про це свідчать результати йдуть зараз торгів творами сучасного мистецтва, які проводить в Лондоні аукціонний дім Sotheby's, передає УНН.
Попередня оцінка роботи становила від 3 млн до 5 млн фунтів (3,9-6,5 млн доларів). Дана картина відсилає до творення імпресіоніста Клода Моне (1840-1926) “Японський місток” з тією різницею, що у Бенксі природна ідилія, колись відображена французьким майстром, виявляється порушена суспільством споживання, яке на полотні символізують скинуті в ставок візки із супермаркету.
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Разом з тим рекордною ця сума за роботу художника не стала. 3 жовтня минулого року картина Бенксі, що висміює парламент Сполученого Королівства, пішла з молотка за 9,9 млн фунтів (12 млн доларів за курсом на той момент). Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість: нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати. Існують лише нечисленні фотографії і відео, на яких зображений Бенксі — завжди з закритим обличчям.
Нагадаємо, Бенксі профінансував купівлю судна для порятунку мігрантів у Середземному морі.