Бенксі профінансував купівлю судна для порятунку мігрантів у Середземному морі

За інформацією видання, судно носить ім’я французької революціонерки і анархістки Луїзи Мішель (1830-1905). На поширених фотографіях видно, що воно прикрашене малюнками Бенксі, в тому числі дівчинки в рятувальному жилеті, що тримає в руці повітряну кулю у вигляді серця, стилізованого під рятувальне коло.

Судно без залучення зайвої уваги вийшло 18 серпня від порту іспанського міста Борріана (60 км від Валенсії) і знаходиться в Середземному морі. Як наголошується в статті, в четвер екіпаж судна врятував 89 людей, в тому числі 14 жінок і дітей, і тепер шукає безпечне місце, щоб висадити їх на берег або передати прикордонникам однієї з європейських країн. Національність врятованих не вказується.

Як пише The Guardian, екіпаж 31-метрової “Луїзи Мішель”, яка в минулому належала митному відомству Франції, становить 10 осіб. Це європейські активісти, які мають досвід в пошуково-рятувальних операціях. Капітан судна — Піа Клемп, яка, за інформацією газети, раніше керувала судами кількох неурядових організацій і таким чином врятувала тисячі життів.

Banksy funds refugee rescue boat operating in Mediterranean https://t.co/jLhliMnBqT

Клемп розповіла The Guardian, що Бенксі сам звернувся до неї в 2019 році, надіславши лист з пропозицією “купити нове судно або щось подібне” для благих цілей. Капітан підкреслює, що участь художника обмежується фінансовою частиною. Вона також висловила надію, що “Луїза Мішель”, здатна розвивати максимальну швидкість 27 вузлів, зможе “обігнати сили так званої лівійської берегової охорони, перш ніж вони дістануться до човнів з біженцями і мігрантами і повернуть їх у табір для затриманих у Лівії”.

Газета посилається на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), підрахувала, що більше 7,6 тис. мігрантів, які виплили з Лівії, були повернуті в цю країну, розташовану на півночі Африки. Згідно зі статистикою МОМ, з початку року з Лівії і Тунісу до Італії і Мальту прибули понад 17 тис. мігрантів і біженців. Не менш 302 осіб загинули в дорозі.

Відзначимо, на початку літа Бенксі представив картину на тему протестів в США.