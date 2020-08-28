Бенксі профінансував купівлю судна для порятунку мігрантів у Середземному морі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150966 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105041 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97907 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106005 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126270 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137692 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221489 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216093 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186607 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176187 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50446 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47444 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153857 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29259 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45457 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150966 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154102 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278234 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302283 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45629 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29432 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47620 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50620 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126281 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Бенксі профінансував купівлю судна для порятунку мігрантів у Середземному морі

Київ • УНН

 • 13071 перегляди

 КИЇВ. 28 серпня. УНН. Британський вуличний художник Бенксі профінансував придбання судна для порятунку мігрантів, які намагаються дістатися з Північної Африки до Європи. Про це повідомила в четвер газета The Guardian, пише УНН.

Бенксі профінансував купівлю судна для порятунку мігрантів у Середземному морі

За інформацією видання, судно носить ім’я французької революціонерки і анархістки Луїзи Мішель (1830-1905). На поширених фотографіях видно, що воно прикрашене малюнками Бенксі, в тому числі дівчинки в рятувальному жилеті, що тримає в руці повітряну кулю у вигляді серця, стилізованого під рятувальне коло.

Судно без залучення зайвої уваги вийшло 18 серпня від порту іспанського міста Борріана (60 км від Валенсії) і знаходиться в Середземному морі. Як наголошується в статті, в четвер екіпаж судна врятував 89 людей, в тому числі 14 жінок і дітей, і тепер шукає безпечне місце, щоб висадити їх на берег або передати прикордонникам однієї з європейських країн. Національність врятованих не вказується.

Як пише The Guardian, екіпаж 31-метрової “Луїзи Мішель”, яка в минулому належала митному відомству Франції, становить 10 осіб. Це європейські активісти, які мають досвід в пошуково-рятувальних операціях. Капітан судна — Піа Клемп, яка, за інформацією газети, раніше керувала судами кількох неурядових організацій і таким чином врятувала тисячі життів.

Banksy funds refugee rescue boat operating in Mediterranean https://t.co/jLhliMnBqT

— The Guardian (@guardian) August 27, 2020

Клемп розповіла The Guardian, що Бенксі сам звернувся до неї в 2019 році, надіславши лист з пропозицією “купити нове судно або щось подібне” для благих цілей. Капітан підкреслює, що участь художника обмежується фінансовою частиною. Вона також висловила надію, що “Луїза Мішель”, здатна розвивати максимальну швидкість 27 вузлів, зможе “обігнати сили так званої лівійської берегової охорони, перш ніж вони дістануться до човнів з біженцями і мігрантами і повернуть їх у табір для затриманих у Лівії”.

Газета посилається на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), підрахувала, що більше 7,6 тис. мігрантів, які виплили з Лівії, були повернуті в цю країну, розташовану на півночі Африки. Згідно зі статистикою МОМ, з початку року з Лівії і Тунісу до Італії і Мальту прибули понад 17 тис. мігрантів і біженців. Не менш 302 осіб загинули в дорозі.

Відзначимо, на початку літа Бенксі представив картину на тему протестів в США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81